El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha nombrado a Pilar Medina como nueva directora médica del Hospital Universitario de Ceuta. Medina inicia esta nueva etapa profesional con entusiasmo y el compromiso de contribuir al buen funcionamiento del centro y a la calidad de la asistencia sanitaria.

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Natural de La Línea de la Concepción, Pilar Medina cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito sanitario. Ha ocupado previamente cargos de responsabilidad como subdirectora médica en el Hospital Universitario de Melilla y en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

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Compromiso con la calidad asistencial

La nueva directora médica ha expresado su intención de trabajar desde la cercanía y el diálogo con los facultativos del hospital. Medina considera fundamental conocer de primera mano las experiencias y necesidades del personal para avanzar en la labor asistencial del centro.

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Medina se propone dar continuidad al trabajo realizado hasta ahora, fomentar la colaboración entre los distintos servicios y fortalecer una dinámica de trabajo basada en la profesionalidad y coordinación de los profesionales sanitarios.

Experiencia en ciudades autónomas

Su experiencia en Melilla le ha permitido familiarizarse con las particularidades de la asistencia sanitaria en ciudades autónomas. Este conocimiento lo considera una oportunidad para aportar al Hospital Universitario de Ceuta, siempre con los pacientes como eje central de la actividad asistencial.

Medina ha manifestado su ilusión por formar parte de este nuevo proyecto y su disposición a colaborar con los equipos del hospital. Está convencida de que el trabajo conjunto es clave para ofrecer una atención sanitaria de calidad.