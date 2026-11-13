Un estudio desarrollado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) para la Dirección General de Tráfico (DGT) analiza la relación entre los problemas de consumo de alcohol y otras drogas, el comportamiento al volante y la seguridad vial. La investigación compara el perfil de 78 conductores con más de diez años de experiencia al volante: 48 con Trastorno por Uso de Sustancias (TUS) y 30 pertenecientes al grupo de control.

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Los resultados muestran diferencias relevantes entre ambos grupos. Los conductores con TUS reconocen haber provocado una media de 1,24 accidentes, frente a los 0,23 del grupo de control, lo que implica una frecuencia 5,4 veces superior. Además, el 41,7 % de los participantes con TUS señala lesiones corporales como principal consecuencia de los accidentes, mientras que en el grupo de control el 46,7 % menciona daños materiales.

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Las diferencias también se reflejan en los antecedentes relacionados con la seguridad vial, ya que los participantes con TUS acumulan una media de 7,10 denuncias oficiales de la DGT por persona, frente a 2,14 en el grupo de control. Asimismo, la media de retiradas del permiso de conducir es de 0,33 entre los conductores con TUS, aproximadamente once veces más que los 0,03 en el grupo de control.

El estudio también revela que un 33,3 % de los participantes con TUS presenta secuelas físicas derivadas de accidentes y un 10,4 % secuelas psicológicas. La evaluación neuropsicológica muestra que el 59,5 % de los conductores con TUS obtiene menos de 25 puntos en el Montreal Cognitive Assessment (MoCA), un indicador de deterioro cognitivo.

La investigación plantea la necesidad de actualizar las herramientas de evaluación de conductores, ya que solo uno de los 48 conductores con TUS tenía incorporado en su permiso de conducir el código 68, que establece la exclusión del alcohol durante la conducción, lo cual pone de manifiesto posibles dificultades en la detección de estos perfiles.