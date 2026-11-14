Actualización 12:00: cambios en la programación de esta noche. Antena 3: se añade su programación de esta noche (21:00 «A3 Noticias Fin de Semana», 21:45 «Deportes 2», 21:55 «Al detalle», 22:00 «Tu tiempo con Roberto Brasero», 22:10 «La ruleta de la suerte noche», 23:47 «La ruleta de la suerte noche», 01:24 «La ruleta de la suerte noche»). Telecinco: se añade su programación de esta noche (21:00 «Informativos telecinco», 21:30 «Eldesmarque telecinco», 21:45 «El tiempo», 22:00 «¡De sábado!»).
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Programación TV hoy, sábado 14 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Cuatro y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:55 Telediario 2
- 21:25 Teledeporte 2
- 21:30 Informe semanal
- 22:00 Malas lenguas noche
La 2
- 20:00 Vaya par de gemelos
- 21:30 Malas lenguas Noche
- 22:00 La amiga estupenda
- 22:55 Distrito de policía
- 23:45 Desconectados
- 00:15 Tesoros de la tele
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:50 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 Lo sabe, no lo sabe
- 22:00 El contratista
laSexta
- 20:00 laSexta noticias fin de semana
- 21:00 laSexta deportes
- 21:10 laSexta Meteo
- 21:15 Las claves de xplica
- 21:35 laSexta Xplica!
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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