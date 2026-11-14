Actualización 12:00: cambios en la programación de esta noche. Antena 3: se añade su programación de esta noche (21:00 «A3 Noticias Fin de Semana», 21:45 «Deportes 2», 21:55 «Al detalle», 22:00 «Tu tiempo con Roberto Brasero», 22:10 «La ruleta de la suerte noche», 23:47 «La ruleta de la suerte noche», 01:24 «La ruleta de la suerte noche»). Telecinco: se añade su programación de esta noche (21:00 «Informativos telecinco», 21:30 «Eldesmarque telecinco», 21:45 «El tiempo», 22:00 «¡De sábado!»).

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Programación TV hoy, sábado 14 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Cuatro y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:25 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:30 Informe semanal

Informe semanal 22:00 Malas lenguas noche

La 2

20:00 Vaya par de gemelos

Vaya par de gemelos 21:30 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 22:00 La amiga estupenda

La amiga estupenda 22:55 Distrito de policía

Distrito de policía 23:45 Desconectados

Desconectados 00:15 Tesoros de la tele

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:50 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 Lo sabe, no lo sabe

Lo sabe, no lo sabe 22:00 El contratista

laSexta

20:00 laSexta noticias fin de semana

laSexta noticias fin de semana 21:00 laSexta deportes

laSexta deportes 21:10 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:15 Las claves de xplica

Las claves de xplica 21:35 laSexta Xplica!

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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