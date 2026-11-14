Una semana después de oficializarse su salida del banquillo de la Agrupación Deportiva Ceuta, el entrenador José Juan Romero ha querido dirigir unas palabras de agradecimiento a la ciudad y a la afición caballa a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

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Ante la imposibilidad de ofrecer una despedida en persona en el momento de su marcha, el técnico andaluz ha expresado su gratitud por el respaldo recibido tras su cese, un adiós que cierra la época dorada más recordada del fútbol local.

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Una carta abierta llena de afecto

En su publicación, Romero ha querido recalcar el profundo vínculo emocional que le une a la ciudad y a su hinchada: «Aún no pude despedirme amiga, es mucho más que decir unas palabras», reza el mensaje. El técnico ha agradecido el cariño abrumador recibido durante los últimos días y ha prometido regresar próximamente para decirles adiós en persona, concluyendo con su ya emblemático lema: «Gracias CEUTA y sean felices».

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La destitución del entrenador se produjo tras una dolorosa derrota por 3-0 frente al Córdoba, una decisión que desde la entidad se calificó de sumamente difícil debido al peso histórico y deportivo que el técnico de Gerena acumulaba en la institución.

El arquitecto del renacer futbolístico ceutí

La salida de José Juan Romero pone fin a un ciclo inolvidable para el sportcaballa. Bajo su batuta, el club vivió su mayor transformación contemporánea: desde el ascenso de categoría hasta el histórico retorno a la Segunda División del fútbol español tras 45 años de ausencia, pasando por memorables salvaciones agónicas y clasificaciones para playoff.

Más allá de los éxitos sobre el césped, Romero se marcha consolidado como un auténtico embajador de Ceuta, habiendo dejado una huella imborrable tanto en el ámbito deportivo como en el corazón de miles de aficionados que hoy lloran su marcha del banquillo del estadio municipal.