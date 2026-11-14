El santoral católico celebra hoy, 14 de noviembre, a San Serapión, religioso de la Orden de la Merced y mártir. Nacido en Londres, dedicó su vida al rescate de cautivos y murió en Argel en 1240.

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Este sábado 14 de noviembre de 2026, la jornada también recuerda a San José Pignatelli, sacerdote jesuita español vinculado a la conservación y restauración de la Compañía de Jesús.

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San Serapión (hacia 1179-1240)

San Serapión nació en Londres hacia 1179. Fue religioso de la Orden de la Merced y desarrolló su labor en distintos lugares de Europa y el norte de África.

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Su vida estuvo ligada al rescate de cautivos, una dedicación que ocupa un lugar central en su historia. Su trabajo lo llevó a distintos territorios a ambos lados del Mediterráneo.

Murió mártir en Argel el 14 de noviembre de 1240. La fecha de su muerte es la jornada en la que el santoral recuerda a este religioso mercedario.

Otros santos que se celebran el 14 de noviembre

San José Pignatelli: sacerdote jesuita español nacido en Zaragoza, que contribuyó a la conservación y posterior restauración de la Compañía de Jesús.

San José Pignatelli y la Compañía de Jesús

San José Pignatelli nació en Zaragoza en 1737. Durante los años de supresión de la Compañía de Jesús, desempeñó un papel fundamental en su conservación y posterior restauración.

Murió en Roma en 1811 y fue canonizado por Pío XII en 1954. Su conmemoración comparte fecha con la de San Serapión, aunque sus vidas transcurrieron en épocas distintas.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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