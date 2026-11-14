Sigue en directo el Japón – Brasil. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
Lee tambien: Panathinaikos – Barça: horario, canal de TV y dónde ver en directo el partido de la undécima jornada de la Euroliga
📋 FINAL: Japan 3 – 2 Brazil
⚽ min 90+1′ — ¡GOL de Japan!
Lee tambien: República Checa – España: horario, dónde ver hoy en directo por TV el partido de Nations League
🟨 min 90+1′ — Tarjeta amarilla — Endrick (Brazil)
🟨 min 90′ — Tarjeta amarilla — Vinicius Junior (Brazil)
🟨 min 90′ — Tarjeta amarilla — J. Suzuki (Japan)
🔄 min 88′ — Cambio en Japan — entra A. Tanaka, sale K. Sano
🔄 min 87′ — Cambio en Japan — entra Z. Suzuki, sale K. Itakura
🔄 min 86′ — Cambio en Japan — entra H. Ito, sale J. Suzuki
🔄 min 79′ — Cambio en Brazil — entra Andrey Santos, sale Joao Gomes
🔄 min 79′ — Cambio en Brazil — entra Wesley Franca, sale Vanderson
⚽ min 75′ — ¡GOL de Brazil! Vinicius Junior
🔄 min 73′ — Cambio en Japan — entra D. Kamada, sale T. Minamino
🔄 min 73′ — Cambio en Japan — entra R. Doan, sale T. Sakamoto
🔄 min 72′ — Cambio en Japan — entra D. Maeda, sale K. Ogawa
🔄 min 72′ — Cambio en Japan — entra K. Nakamura, sale J. Ito
🔄 min 71′ — Cambio en Brazil — entra Raphinha, sale Endrick
🔄 min 63′ — Cambio en Japan — entra S. Nakano, sale Y. Sugawara
🔄 min 62′ — Cambio en Japan — entra T. Kubo, sale K. Sano
🔄 min 58′ — Cambio en Brazil — entra Cunha, sale Jonathan Jesus
🔄 min 58′ — Cambio en Brazil — entra Estevao, sale Alisson
🔄 min 58′ — Cambio en Brazil — entra Andre, sale Marlon Gomes
⚽ min 34′ — ¡GOL de Brazil! Vinicius Junior
⚽ min 20′ — ¡GOL de Japan! K. Nakamura
⚽ min 15′ — ¡GOL de Japan!
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.