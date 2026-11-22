En La Promesa, Manuel y Curro buscan proteger a Trini mientras preparan el caso contra Leocadia. Esta semana, Lorenzo y Ciro también se ocupan de los planos de los aviones de Manuel.

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Trini y el caso contra Leocadia

Manuel consulta a un abogado cómo proceder contra Leocadia.

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Ante la intención de la joven de irse, Manuel le habla de lo que vivió con Jana y de sus sentimientos por Julieta. Trini accede a quedarse y pide protección para su hermana. Después, Manuel y Curro la trasladan a la posada. Mientras aguarda la admisión del caso y la citación judicial para declarar, seguirá allí sin poder recibir visitas.

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Los planos para la logia

Lorenzo comunica a Ciro que aceptará el trabajo para la logia, que busca hacerse con los diseños de las aeronaves de Manuel. Aunque al principio se opone, Ciro termina por abrir la caja fuerte y tomar algunos planos.

Lorenzo acepta entregarlos poco a poco para que nadie note su falta. Máximo también advierte a Lorenzo de que le vigila.

Adriano y Jacobo hacen las paces

Adriano y Jacobo se pelean durante una cena familiar y los Luján consiguen separarlos. Adriano lamenta ante Martina que ella mantenga sus planes de boda con Jacobo pese a no estar embarazada.

Martina reprende a los jóvenes por discutir delante del marqués y ellos deciden dejar atrás sus diferencias. Más adelante, Adriano y Martina se besan, pero alguien los interrumpe.

La boda de María y Carlo

Samuel confiesa a Petra que no avisó al Obispado de la boda de María y Carlo y que el matrimonio podría declararse nulo. Petra le pide que lo solucione, aunque él cree que ya es imposible.

El avance de cada día

Lunes 23 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Martes 24 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 25 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 26 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Viernes 27 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de La Promesa, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de RTVE, publicado el domingo 22 de noviembre.

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