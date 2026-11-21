Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, viernes 20 de noviembre, con el 22,3 % de cuota de pantalla y 1.975.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.
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Los programas más vistos del prime time
- Horizonte (Cuatro): 9,6 % de cuota y 1.061.000 espectadores
- La Voz: a Punto de Empezar (Antena 3): 9,3 % de cuota y 1.041.000 espectadores
- La Voz: Batallas (Antena 3): 11,7 % de cuota y 986.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 8,2 % de cuota y 917.000 espectadores
- ¡De Viernes! (Telecinco): 12,5 % de cuota y 848.000 espectadores
- El Blockbuster (A Working Man) (Cuatro): 10,1 % de cuota y 777.000 espectadores
- Cuanta Guerra (La Muerte Silenciosa del Bisabuelo Eduardo) (La 1): 6,6 % de cuota y 730.000 espectadores
- Equipo de Investigacion (Guillem Agullo,El Asesinato de un Antifascista) (laSexta): 5 % de cuota y 534.000 espectadores
- Los Años de la Transicion (La 1): 6,3 % de cuota y 510.000 espectadores
- Entrevista (Felix Bolaños) (La Séptima): 4,5 % de cuota y 500.000 espectadores
Ranking de cadenas del viernes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 12,9 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 12,9 %
- La 1: 11,4 %
- Temáticas de pago: 11,2 %
- Telecinco: 8,8 %
- Autonómicas (FORTA): 8 %
- Cuatro: 7,9 %
- laSexta: 5,4 %
- LA SEPTIMA: 3,9 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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