Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, viernes 20 de noviembre, con el 22,3 % de cuota de pantalla y 1.975.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.

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Los programas más vistos del prime time

Horizonte (Cuatro): 9,6 % de cuota y 1.061.000 espectadores La Voz: a Punto de Empezar (Antena 3): 9,3 % de cuota y 1.041.000 espectadores La Voz: Batallas (Antena 3): 11,7 % de cuota y 986.000 espectadores First Dates (Telecinco): 8,2 % de cuota y 917.000 espectadores ¡De Viernes! (Telecinco): 12,5 % de cuota y 848.000 espectadores El Blockbuster (A Working Man) (Cuatro): 10,1 % de cuota y 777.000 espectadores Cuanta Guerra (La Muerte Silenciosa del Bisabuelo Eduardo) (La 1): 6,6 % de cuota y 730.000 espectadores Equipo de Investigacion (Guillem Agullo,El Asesinato de un Antifascista) (laSexta): 5 % de cuota y 534.000 espectadores Los Años de la Transicion (La 1): 6,3 % de cuota y 510.000 espectadores Entrevista (Felix Bolaños) (La Séptima): 4,5 % de cuota y 500.000 espectadores

Ranking de cadenas del viernes

Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 12,9 % de cuota de pantalla.

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Antena 3: 12,9 % La 1: 11,4 % Temáticas de pago: 11,2 % Telecinco: 8,8 % Autonómicas (FORTA): 8 % Cuatro: 7,9 % laSexta: 5,4 % LA SEPTIMA: 3,9 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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