Los fenicios y griegos dejaron en Ceuta huellas que pueden conocerse a través de la arqueología y los relatos clásicos. Una excavación realizada en 2004 junto a la Santa Iglesia Catedral sacó a la luz estructuras murarias fenicias y cerámicas de procedencia griega.

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Los hallazgos se sitúan en un entorno que los especialistas identifican como la cuna urbana de Ceuta. También ayudan a conocer el paso por la zona de navegantes del Mediterráneo oriental y su relación con las rutas que atravesaban el estrecho de Gibraltar.

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Las huellas junto a la Catedral

Los trabajos arqueológicos junto a la Santa Iglesia Catedral sacaron a la luz restos de muros fenicios fechados en los siglos VII-VI a. Cristo. Entre los materiales aparecieron también piezas de cerámica del siglo VII a. C. procedentes de talleres griegos y del Mediterráneo Central, según el Instituto de Estudios Ceutíes.

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Estos restos aportan una referencia material para los relatos clásicos que mencionan la presencia de fenicios y griegos en Ceuta. Las estructuras y cerámicas permiten distinguir entre los vestigios urbanos y los objetos relacionados con distintos talleres mediterráneos.

El espacio religioso situado en este entorno era conocido desde Bizancio. Los especialistas lo identifican como la cuna urbana de la ciudad y relacionan así el lugar de la excavación con los orígenes urbanos de Ceuta.

La navegación por el estrecho

Desde el Mediterráneo oriental, navegantes griegos y fenicios atravesaron el estrecho de Gibraltar para fundar factorías en el litoral atlántico. Gádeira, en Cádiz, y Lixus, en Larache, eran algunas de esas factorías.

Cartagineses y romanos siguieron después esas rutas hacia las aguas oceánicas. En los relatos, el paso por el estrecho estaba ligado a las Columnas de Hércules, que señalaban simbólicamente el límite occidental del Mundo Antiguo.

Las columnas míticas recibían los nombres de Calpe y Abyla y se identificaban con Gibraltar y Ceuta. El estrecho, conocido también como Gaditano, aparece tanto en la historia de la navegación como en las leyendas relacionadas con Hércules.

Hércules y las leyendas del paisaje

Una de las historias sitúa en esta zona el robo de los bueyes de Gerión, uno de los trabajos de Hércules. En ese relato, el personaje habría levantado las columnas Calpe y Abyla.

El combate entre Hércules y Anteo, la división de Europa y África y el episodio de los frutos dorados del Jardín de las Hespérides forman también parte de las tradiciones vinculadas a este entorno. Anteo se reconoce en el perfil de la Mujer Muerta, al que se atribuye el peso de la bóveda celeste.

En Ceuta pudo existir un altar dedicado a Hércules. El Instituto de Estudios Ceutíes relaciona esa posibilidad con el hallazgo de un idolillo.

La Mujer Muerta y los navegantes

El perfil de la Mujer Muerta, visto desde el Hacho, recuerda a un elefante que pasa entre las montañas. El griego Estrabón denominó a ese perfil Elephas y lo vinculó a una señal para los navegantes: indicaba la proximidad al final del Mare Nostrum.

Estrabón también llamó a Ceuta Hepta Adelphoi, nombre que significa Siete Colinas y se relaciona con las colinas de la península de La Almina. Estos nombres y relatos se suman a los restos arqueológicos para conocer las referencias antiguas a la ciudad y su entorno.

Fuentes: «Griegos y fenicios», Instituto de Estudios Ceutíes; «Historia de Ceuta», Wikipedia en español (licencia CC BY-SA 4.0). Consultadas el 21-11-2026.

Foto: CarlosVdeHabsburgo, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

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