La gastronomía de Ceuta reúne platos de tradición marinera y recetas vinculadas a las distintas culturas de la ciudad. Su cocina forma parte de la dieta mediterránea y recoge influencias andaluzas, andalusíes y marroquíes.

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La situación geográfica de Ceuta ha marcado su alimentación. El pescado y el marisco ocupan un lugar destacado, mientras que la escasez de suelo cultivable ha favorecido la llegada de ingredientes de fuera. A esta base se han sumado las tradiciones culinarias de musulmanes, judíos, hindúes y cristianos.

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En los hogares se han conservado recetas propias de cada cultura y se han intercambiado ingredientes y formas de preparación. De esa mezcla han surgido platos que forman parte del recetario ceutí.

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Una cocina ligada al mar

Entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, Ceuta cuenta con una tradición de consumo de pescado y marisco. El pescado se toma fresco y también en salazón, una forma de preparación presente en la gastronomía de la ciudad.

En la bahía sur se practica la pesca de túnidos mediante almadrabetas. La pesca submarina en los fondos de la ciudad también forma parte de su relación con el mar.

La plaza de abastos ofrece pescados frescos como bonito, mero, salmonete, caballa, boquerón y sardina. Las volaeras, situadas en las explanadas junto a la playa El Chorrillo, están vinculadas a salazones como el bonito y el volaó.

El recetario incluye las papas con choco, el gazpachuelo, la ensalada de volaor, el estofado de melva y el pastel de bonito. También aparecen las caballas a la moruna y la sopa de fideos gordos con pescado.

Verduras, carne y especias

Tradicionalmente, Ceuta ha recibido frutas y verduras procedentes de la península a través del puerto, así como del territorio situado tras la frontera. La falta de terreno para el cultivo explica la importancia de estos productos de fuera.

En temporada, los higos chumbos que crecen en las laderas de la ciudad pueden encontrarse en la plaza de abastos. Entre las preparaciones con verduras figuran el tajín de verduras, el gazpacho y la harira, con influencias de ambos lados del estrecho.

Los corazones de pollo y los pinchos morunos, elaborados con ternera, cordero o pollo, son preparaciones características. Ambos se elaboran con mezclas de especias y los pinchos pueden degustarse en terrazas que cuentan con un anafe.

Las especias acompañan tanto a platos de herencia árabe como a otros de tradición andaluza. Se utilizan especias como el pimentón, la pimienta negra, el jengibre, la cúrcuma, el comino y la canela. Los comerciantes también preparan mezclas conocidas como ras al hanut, cuya composición varía.

Dulces, bebidas y bocadillos

Las pastelas, las torrijas y las chuparquías, también llamadas pestiños, forman parte de los postres. Las breuats y las pastelas pueden encontrarse en pastelerías de la ciudad. El té verde con hierbabuena es otra de las bebidas que se sirven en cafeterías y cafetines.

Los camperos destacan entre los bocadillos y se elaboran con un mollete más grande de lo habitual. Su base lleva lechuga, tomate, queso, cebolla y mayonesa, a la que se añaden ingredientes como pechuga o corazones de pollo.

La tradición de tapas también ofrece preparaciones variadas. En los establecimientos de la ciudad pueden encontrarse tapas de corazones, pescaito frito, montaditos y cuscús.

Fuentes: «Gastronomía de Ceuta», Wikipedia en español (licencia CC BY-SA 4.0); «Ceuta», Wikipedia en español (licencia CC BY-SA 4.0). Consultadas el 21-11-2026.

Foto: Thunderbolt u2, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

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