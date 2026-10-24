Programación TV hoy, sábado 24 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, Antena 3 y Telecinco, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:30 Telediario 2
- 20:55 Teledeporte 2
- 21:00 Festival de eurovision junior 2026
- 23:20 Malas lenguas noche
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La ruleta de la suerte noche
- 23:37 La ruleta de la suerte noche
- 01:14 La ruleta de la suerte noche
Telecinco
- 20:00 Rueda la letra
- 21:00 Informativos telecinco
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 First dates
- 23:10 First dates
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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