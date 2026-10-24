Programación TV hoy, sábado 24 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, Antena 3 y Telecinco, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:30 Telediario 2

Telediario 2 20:55 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:00 Festival de eurovision junior 2026

Festival de eurovision junior 2026 23:20 Malas lenguas noche

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche 23:37 La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche 01:14 La ruleta de la suerte noche

Telecinco

20:00 Rueda la letra

Rueda la letra 21:00 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 First dates

First dates 23:10 First dates

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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