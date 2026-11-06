El grupo de comunicación amplía la presencia en la parrilla del formato de crónica social producido por Mandarina Producciones para reforzar la franja estelar de los sábados, tras registrar bajos datos de audiencia con su anterior oferta cinematográfica y de entretenimiento.

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Telecinco duplicará la presencia semanal del espacio de crónica social conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona con el estreno de ‘De Sábado’, una entrega adicional que se emitirá en el prime time del próximo sábado 14 de noviembre. La medida, adoptada por Mediaset, supone un salto sin precedentes para el formato en la noche del sexto día de la semana, aunque la cadena no ha precisado por el momento si el movimiento se limitará a esa emisión de carácter puntual o si se consolidará de manera permanente en la programación habitual, quedando supeditada su continuidad a los resultados de audiencia que obtenga en su primer día de emisión.

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Una estrategia para reflotar la franja de los sábados frente a la competencia

La decisión de programar ‘De Sábado’ responde a la necesidad de encontrar un relevo competitivo para una franja horaria que no ha logrado superar los registros esperados en las últimas semanas. Las ofertas de cine emitidas por la cadena y los espacios de entretenimiento como ‘First Dates’ se habían movido en una horquilla de entre el 6% y el 8% de cuota de pantalla, convirtiendo el prime time sabatino en el menos visto de la semana y lastrando la media diaria de Telecinco.

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Con esta apuesta, el grupo recupera una fórmula previamente ensayada años atrás con el formato ‘Deluxe’, que llegó a contar con doble emisión semanal bajo las denominaciones de ‘Viernes Deluxe’ y ‘Sábado Deluxe’. Asimismo, antecedentes de la casa como el inicio de ‘Horizonte’ en Cuatro demuestran que una serie de especiales puede transformarse en emisión fija si el respaldo del público acompaña. En esta nueva ubicación, el programa de Mandarina Producciones se medirá con la oferta de otras cadenas, compitiendo directamente con ‘Malas Lenguas Noche’ con Jesús Cintora en TVE, la edición nocturna de ‘La Ruleta de la Suerte’ en Antena 3, ‘El Blockbuster’ en Cuatro y ‘La Sexta Xplica’ con José Yélamo en La Sexta.

La antesala del sábado: Chayo Mohedano y la recta final de ‘Supervivientes All Stars’

Antes de que se produzca el debut del formato en la noche sabatina, la cadena mantendrá la emisión ordinaria de ‘¡De Viernes!’ este mismo viernes. La entrega contará con la participación de Chayo Mohedano como invitada, quien abordará aspectos personales y familiares relacionados con el intento de suicidio de su madre, la ruptura con Rocío Carrasco, su posicionamiento junto a Rocío Flores, su distanciamiento de Amador Mohedano y su enfrentamiento con Belén Esteban.

La misma noche servirá además para acoger el regreso al plató de Karmele Marchante —quien participará próximamente en ‘GH VIP’—, que analizará la recta final de ‘Supervivientes All Stars’ acompañada por colaboradores como Isa Pantoja, Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego. Este despliegue precede al desembarco del formato en la franja del sábado, consolidando a ‘¡De Viernes!’ como el producto más competitivo de la nueva etapa de Mediaset y su principal baza frente a los contenidos de la competencia en el final de la semana.