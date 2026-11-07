Francia ha sido escenario de nuevas huelgas y protestas organizadas por los sindicatos educativos, que han resultado en la detención de 448 personas y 53 policías heridos. La huelga general del jueves 5 de noviembre ha afectado a buena parte del país, con más de medio millón de personas participando en las manifestaciones.

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Las protestas, que se han extendido durante varios fines de semana, han estado marcadas por episodios de violencia, saqueos y daños a infraestructuras en ciudades como París y Limoges. En Limoges, un Ayuntamiento del siglo XIX, considerado patrimonio nacional, fue arrasado.

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Perfil de los detenidos en las protestas

El Ministerio de Justicia de Francia ha identificado el perfil de 186 de los detenidos en disturbios anteriores, señalando que el 70% tiene nacionalidad francesa. Sin embargo, dentro de este grupo, el 75% posee nombres árabes o africanos, lo que sugiere que muchos podrían ser franceses de segunda o tercera generación con al menos un progenitor extranjero. El restante 30% de los detenidos es extranjero, principalmente del norte de África, con un 75% de nacionalidad argelina, marroquí o tunecina.

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Desde el inicio de las protestas, se han producido casi 5.000 detenciones y 329 encarcelamientos, según datos del Gobierno. Estas cifras no incluyen los detenidos durante la huelga del jueves.

Impacto de las protestas en la población

En Francia, más de 9 millones de personas son de origen extranjero, representando casi el 14% de la población total. La mayoría de ellos tiene entre 15 y 62 años, con una edad media de 46,7 años. Uno de cada cinco inmigrantes en Francia tiene 30 años o menos, según el Instituto Nacional de Estadística francés.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, había informado previamente de casi mil personas detenidas en diferentes municipios franceses. Las protestas continúan desafiando al Gobierno, con una fuerte presencia policial en las calles.