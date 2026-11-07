El 7 de noviembre de 1859, un Real Decreto autorizó el envío sin pago previo del franqueo de las cartas de hasta media onza del Ejército expedicionario de África, siempre que incorporasen el sello específico de la campaña.

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1859: Un decreto exime de franqueo al correo expedicionario

Las fuerzas expedicionarias podían remitir cartas de hasta media onza sin pagar franqueo si incorporaban el sello específico de la campaña. Durante la Guerra de África, la disposición favoreció la comunicación entre las fuerzas militares, cuyo despliegue se concentraba en Ceuta.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Se establece una franquicia postal para el Ejército expedicionario de África», que toma como referencia «Gaceta de Madrid · Real Decreto de 7 de noviembre de 1859».

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Otras efemérides del 7 de noviembre

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En 2020, tras 4 días, la victoria en los comicios presidenciales estadounidenses es para Joe Biden.

2010: Benedicto XVI consagra la Sagrada Familia

En 2010, el papa Benedicto XVI consagra como basílica menor el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, en Barcelona, durante su segundo viaje a España.

2005: Canal + cancela sus emisiones analógicas

En 2005, Canal + cancela sus emisiones analógicas en España y Cuatro ocupa su frecuencia; ambas empresas pertenecían entonces a Sogecable y Canal + siguió emitiendo por satélite.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 7 de noviembre.

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