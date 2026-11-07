El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques limitados contra Irán. Estos ataques se dirigieron específicamente contra un sistema de defensa antiaérea que, según Trump, fue destruido en cuestión de minutos.

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Trump, al ser consultado por periodistas poco después de llegar a West Palm Beach, Florida, comentó: «No quiero hablar de eso. Hacemos ataques menores, pero construyeron un pequeño dispositivo antiaéreo y lo destruimos en unos 15 minutos, quizá cinco». Sin embargo, no ofreció más detalles sobre la operación.

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Explosiones en la isla de Qeshm

Los medios estatales iraníes informaron que se escucharon dos explosiones en la zona de Suza, en la isla de Qeshm. Esta isla se encuentra en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo.

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Trump calificó la acción militar de «menor», sin precisar cuándo se produjo ni aportar detalles sobre los daños causados. Diferentes medios, como el Wall Street Journal, han reportado que Estados Unidos ha continuado con ataques menores y focalizados en infraestructura de defensa en la isla iraní desde hace semanas. El objetivo central sería debilitar la infraestructura que la República Islámica utiliza para mantener control sobre el estrecho de Ormuz.

Reacciones y contexto internacional

La acción militar estadounidense se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán. Tras la victoria demócrata en las elecciones, Irán ha interpretado este resultado como un rechazo a la guerra y ha advertido a Washington que un nuevo conflicto sería una «pesadilla».

La isla de Qeshm y el estrecho de Ormuz son puntos estratégicos debido a su importancia en el transporte de petróleo a nivel mundial. Cualquier alteración en esta zona puede tener repercusiones significativas en los mercados globales de energía.