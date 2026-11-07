El precio de la gasolina en Ceuta parte de 1,554 euros por litro para la gasolina 95 este sábado, 7 de noviembre de 2026. Dos estaciones de ON365 ofrecen ese importe, el más bajo entre las diez analizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Según el Ministerio, el precio medio de la gasolina 95 es de 1,583 euros por litro, mientras que el de la gasolina 98 alcanza 1,607 euros y el del gasóleo A, 1,742 euros. La gasolina 95 oscila entre 1,554 y 1,594 euros por litro; el gasóleo A, entre 1,724 y 1,748 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las dos estaciones de ON365 tienen los precios más bajos en las tres categorías. A continuación se recogen los importes por litro publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Gasolina 95

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,554 euros por litro.

, muelle Alfau, s/n: 1,554 euros por litro. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,554 euros por litro.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,554 euros por litro. Cepsa , avenida Juan de Borbón, 27: 1,574 euros por litro.

, avenida Juan de Borbón, 27: 1,574 euros por litro. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros por litro.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros por litro. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

Las dos estaciones de ON365 están 2,9 céntimos por litro por debajo de la media de la gasolina 95. La estación de Cepsa de la avenida Juan de Borbón se sitúa a 0,9 céntimos de esa media.

Gasolina 98

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,584 euros por litro.

, muelle Alfau, s/n: 1,584 euros por litro. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,584 euros por litro.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,584 euros por litro. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro. Cepsa , avenida Juan de Borbón, 27: 1,604 euros por litro.

, avenida Juan de Borbón, 27: 1,604 euros por litro. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros por litro.

El precio de la gasolina 98 en las dos estaciones de ON365 queda 2,3 céntimos por litro por debajo de la media. Entre los cinco establecimientos recogidos en este apartado, la diferencia entre el importe más bajo y el más alto es de 3,9 céntimos por litro.

Diésel

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,724 euros por litro.

, muelle Alfau, s/n: 1,724 euros por litro. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,724 euros por litro.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,724 euros por litro. Cepsa , avenida Juan de Borbón, 27: 1,744 euros por litro.

, avenida Juan de Borbón, 27: 1,744 euros por litro. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros por litro.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros por litro. Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,744 euros por litro.

El mínimo del gasóleo A está 1,8 céntimos por litro por debajo de la media. Las tres estaciones de Cepsa recogidas en este apartado cobran dos céntimos más por litro que las dos de ON365.

Las más caras

En gasolina 95, el máximo señalado por el Ministerio es de 1,594 euros por litro. Las estaciones con los precios más altos de esta selección son:

Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros por litro.

, avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros por litro. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros por litro.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros por litro. Disa Puerto, avenida Cañonero Dato, 10: 1,593 euros por litro.

La diferencia entre el mínimo y el máximo de la gasolina 95 es de cuatro céntimos por litro. En el gasóleo A, la distancia entre ambos extremos es de 2,4 céntimos por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del combustible que utiliza el vehículo y tener en cuenta la ubicación de cada estación. También puede comprobarse el importe en el surtidor antes de llenar el depósito.

Para calcular el coste del repostaje, multiplica los litros que quieras cargar por el precio por litro. La diferencia final dependerá de esa cantidad y de las estaciones que compares.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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