Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, jueves 5 de noviembre, con el 24,5 % de cuota de pantalla y 2.249.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:57.

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Los programas más vistos del prime time

El Hormiguero (Karra Elejalde-Alvaro Cervantes) (Antena 3): 14,5 % de cuota y 1.752.000 espectadores La Revuelta (Pedro Almodovar) (La 1): 13,1 % de cuota y 1.573.000 espectadores Horizonte: Avance (Cuatro): 11,8 % de cuota y 1.459.000 espectadores Supervivientes All Stars Express (Telecinco): 8,1 % de cuota y 986.000 espectadores Supervivientes All Stars (Telecinco): 17,2 % de cuota y 929.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 12,5 % de cuota y 890.000 espectadores El Intermedio (laSexta): 6,3 % de cuota y 793.000 espectadores El Perro Andaluz By Manu Sanchez (Jose Ignacio Garcia-Juan Luis Cano-Guillermo Fesser) (La 1): 11,4 % de cuota y 757.000 espectadores Entre Tierras (Antena 3): 8,2 % de cuota y 606.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 4,3 % de cuota y 551.000 espectadores

Ranking de cadenas del jueves

Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,5 % de cuota de pantalla.

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Antena 3: 13,5 % La 1: 12,5 % Temáticas de pago: 9,6 % Telecinco: 9,3 % Autonómicas (FORTA): 8,5 % Cuatro: 8,3 % laSexta: 5,6 % La 2: 3 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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