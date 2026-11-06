El cineasta manchego traslada al presentador de RTVE la conveniencia de formular cuestiones sobre censura cultural y posicionamientos ideológicos ante la visita del líder de Vox al programa de La 1 el próximo lunes.

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El cineasta Pedro Almodóvar ha intervenido en el debate generado alrededor de la próxima visita de Santiago Abascal al programa ‘La Revuelta’ de La 1 de RTVE, ofreciendo al presentador David Broncano una serie de recomendaciones sobre preguntas que considera fundamentales para la entrevista del próximo lunes. Tras confirmarse la presencia del líder de Vox en el espacio televisivo, la cuenta oficial del programa en la red social X difundió un vídeo en el que el realizador aborda con el comunicador la trascendencia del encuentro. La propia producción destacó el contraste de perfiles en su emisión mediante el mensaje: «Este programa tiene contrastes así, un día viene Pedro Almodóvar y en el siguiente viene Santiago Abascal».

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Advertencias y sugerencias planteadas por el cineasta manchego

Durante el desarrollo de la conversación, el director de cine subrayó el compromiso que asume el equipo ante una cita de esta relevancia. «Es una gran responsabilidad por tu parte (…) vas a tener un dilema interior enorme, si no estás de acuerdo con lo que dice qué cara pones. Debes estar a la altura de las circunstancias», advirtió el realizador al conductor del espacio. Ante estas palabras, Broncano reconoció entre bromas que las indicaciones vertidas por su interlocutor incrementaban su nivel de nerviosismo de cara a la cita.

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En el transcurso del diálogo, Almodóvar se declaró de forma explícita como «una persona de izquierdas» y manifestó su oposición a diversas medidas promovidas por la formación que encabeza Abascal. En este contexto, el cineasta planteó la conveniencia de formular cuestiones concretas durante la emisión. Entre las sugerencias trasladadas, propuso indagar sobre el futuro de ‘La Revuelta’ en el supuesto de que la formación acceda al Gobierno, así como cuestionar la finalidad de no subvencionar obras catalogadas como ideologizadas en Castilla y León, medida que el director definió directamente como «censura». Asimismo, el realizador calificó como «esencial» formular la pregunta sobre si el entrevistado «es más racista o machista».

Este programa tiene contrastes así, un día viene Pedro Almodóvar y en el siguiente viene Santiago Abascal. #LaRevuelta pic.twitter.com/qadKDb6nZo — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2026

De cara a la realización de la entrega, Almodóvar se interesó por si la actriz Candela Peña acudirá a la cita, tal y como sucedió durante la visita previa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Adicionalmente, el propio director propuso asistir de forma presencial entre el público del plató, en primera fila y acompañado por su hermano Agustín Almodóvar, con el objetivo de comprobar si el dirigente político sostiene la mirada durante la emisión.

La posición de David Broncano ante el discurso político en la televisión pública

Por su parte, David Broncano detalló la complejidad institucional que rodea la preparación del encuentro en la cadena pública. El presentador expuso que el formato se encuentra condicionado por las directrices del órgano regulador: «Me pone en un brete difícil porque no puedo hacer grandísimas diferencias entre unos y otros, y sabes que lo marca la junta central, que tienen que venir todos». No obstante, el comunicador precisó los límites de su labor en el plató, indicando que «en la entrevista, aunque tenga que ser ligeramente más contenido de lo que sería en otro ámbito, ante ciertos discursos sí que daré mi opinión, porque está guay que venga, pero algún discurso merece ser contestado en la televisión pública».

✅ Hay una butaca en primera fila reservada para el programa del lunes #LaRevuelta pic.twitter.com/NL4ty8y0wZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2026

En relación con las posturas críticas surgidas ante la presencia del dirigente político, Broncano abordó el debate existente sobre la visibilidad de determinados planteamientos en los medios de comunicación. El conductor del espacio remarcó que «hay un sector de izquierdas que piensa que dar voz a discursos de ultraderecha no debería hacerse, pero ahora es distinto porque ya tienen esa voz, ya están en el debate. Está bien ver cómo articulan su mensaje», concluyó sobre el planteamiento con el que afrontará la entrevista del próximo lunes.