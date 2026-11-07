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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha sido recibido en el Ayuntamiento de Algeciras por el alcalde de la ciudad, Jacinto Muñoz, y su equipo de gobierno. Durante el encuentro, Vivas firmó en el Libro de Honor de la institución, mostrando así una señal de cercanía en momentos difíciles.

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Vivas expresó su agradecimiento por el cariño y el apoyo que Algeciras ha brindado a Ceuta, especialmente en los momentos complicados que atraviesa la ciudad tras los graves hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio de 2026.

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Este encuentro formal subraya la importancia de la colaboración y la solidaridad entre ambas localidades, destacando la unión regional ante los desafíos que enfrentan.