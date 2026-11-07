El santoral católico celebra hoy, 7 de noviembre, a san Prosdócimo de Padua, considerado por la tradición cristiana el primer obispo de la ciudad italiana. Su memoria está vinculada a la evangelización de la región en los primeros tiempos de la Iglesia.

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Este sábado, la Iglesia recuerda también a obispos, religiosos y mártires de distintas épocas. Entre ellos se encuentran san Wilibordo de Utrecht, misionero en el norte de Europa, y san Vicente Grossi, dedicado a la formación cristiana de niños y jóvenes.

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San Prosdócimo de Padua (siglo I)

La tradición cristiana sitúa a san Prosdócimo en el siglo I y lo considera el primer obispo de Padua. Su figura está ligada a los comienzos de la comunidad cristiana de esta ciudad italiana.

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Según la tradición hagiográfica, fue enviado a evangelizar la región en los primeros tiempos de la Iglesia. Ese relato lo presenta como una figura de referencia en la difusión del cristianismo en el entorno de Padua.

Su recuerdo ha permanecido unido a la historia religiosa de la ciudad, donde es venerado como uno de sus principales patronos. La conmemoración del 7 de noviembre recoge esa vinculación entre el obispo y la comunidad que lo reconoce en sus orígenes.

Otros santos que se celebran el 7 de noviembre

San Hierón de Melitene y compañeros : cristianos venerados como mártires en Melitene, en la antigua Armenia, por permanecer fieles a su fe durante las persecuciones.

: cristianos venerados como mártires en Melitene, en la antigua Armenia, por permanecer fieles a su fe durante las persecuciones. San Atenodoro de Neocesarea : obispo y mártir, hermano de san Gregorio Taumaturgo, recordado por su actividad pastoral.

: obispo y mártir, hermano de san Gregorio Taumaturgo, recordado por su actividad pastoral. San Amaranto de Albi : mártir venerado desde antiguo en la región de Albi, en la actual Francia.

: mártir venerado desde antiguo en la región de Albi, en la actual Francia. San Herculano de Perugia : obispo y patrono de la ciudad italiana, que según la tradición murió durante los conflictos del siglo VI.

: obispo y patrono de la ciudad italiana, que según la tradición murió durante los conflictos del siglo VI. San Baldo de Tours : obispo recordado por su ministerio pastoral en la sede de Tours, en la Galia.

: obispo recordado por su ministerio pastoral en la sede de Tours, en la Galia. San Cungaro de Congresbury : abad venerado en antiguas comunidades cristianas de Gran Bretaña y relacionado por la tradición con Congresbury, en Somerset.

: abad venerado en antiguas comunidades cristianas de Gran Bretaña y relacionado por la tradición con Congresbury, en Somerset. San Florencio de Estrasburgo : obispo recordado por su labor evangelizadora y pastoral en Alsacia durante la Alta Edad Media.

: obispo recordado por su labor evangelizadora y pastoral en Alsacia durante la Alta Edad Media. San Wilibordo de Utrecht : misionero inglés y obispo que evangelizó Frisia y otras regiones del norte de Europa; murió en la abadía de Echternach.

: misionero inglés y obispo que evangelizó Frisia y otras regiones del norte de Europa; murió en la abadía de Echternach. San Lázaro de monte Galesio : monje y asceta bizantino que llevó vida eremítica y practicó la espiritualidad de los estilitas cerca de Éfeso.

: monje y asceta bizantino que llevó vida eremítica y practicó la espiritualidad de los estilitas cerca de Éfeso. San Engelberto de Colonia : arzobispo de Colonia, asesinado en 1225 y venerado posteriormente como mártir.

: arzobispo de Colonia, asesinado en 1225 y venerado posteriormente como mártir. San Vicente Grossi : presbítero italiano que fundó el Instituto de las Hijas del Oratorio y fue canonizado por el papa Francisco en 2015.

: presbítero italiano que fundó el Instituto de las Hijas del Oratorio y fue canonizado por el papa Francisco en 2015. Santos Jacinto Castañeda y Vicente Lê Quang Liêm : sacerdotes dominicos que ejercieron su ministerio en Vietnam y fueron martirizados en 1773.

: sacerdotes dominicos que ejercieron su ministerio en Vietnam y fueron martirizados en 1773. San Pedro Wu Guosheng : catequista chino dedicado a la evangelización, que murió mártir en 1814 por negarse a renunciar a su fe.

: catequista chino dedicado a la evangelización, que murió mártir en 1814 por negarse a renunciar a su fe. Beato Antonio Baldinucci: sacerdote jesuita italiano y misionero popular, conocido por su predicación en localidades de Italia central.

El patronazgo de san Prosdócimo en Padua

La veneración de san Prosdócimo en Padua se relaciona con la tradición que lo reconoce como primer obispo de la ciudad. Su condición de patrono mantiene presente esa memoria local dentro del santoral del 7 de noviembre.

La jornada reúne también recuerdos de otras comunidades, desde la antigua Armenia hasta Vietnam. En el caso de Padua, la celebración se centra en la figura a la que la tradición atribuye la evangelización de la región en los primeros tiempos de la Iglesia.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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