Valle Salvaje afronta esta semana en la cadena pública la fiesta en honor a Lucas. Allí, Luisa y Alejo toman una decisión arriesgada y Mercedes y Enriqueta ponen en marcha su plan. La verdad sobre Hernando también sale a la luz en el avance oficial de la cadena.

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La verdad sobre Hernando

Durante la fiesta en la que la nobleza conoce a Lucas Gálvez de Aguirre, Luisa y Alejo toman una decisión ante los invitados. Alejo descubre un secreto que Hernando ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Después, Luisa planta cara al marqués, mientras Hernando reclama a José Luis un castigo para Alejo.

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En una cena, Luisa y Alejo dan un golpe a Hernando. La verdad sobre el marqués sale a la luz en palacio y él pide perdón a los Gálvez de Aguirre. Su estancia en el Valle podría llegar a su fin.

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Los planes de las socias

El nuevo personaje está interpretado por Jordi Coll y tendrá trama con Mercedes, Victoria y Enriqueta.

Las tres socias preparan una reunión con el notario, pero aparece un contratiempo.

Rosalía y Rafael se acercan

Rosalía se deja llevar por sus sentimientos y se acerca a Rafael. Después toma una decisión y le confiesa si siente algo por él.

Noticias de Eva

Leonor entrega a Amadeo una carta con una mala noticia. Más adelante, Amadeo recibe noticias inesperadas de Eva y acaba revelando qué ha sido de ella.

El avance de cada día

Lunes 23 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Martes 24 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 25 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 26 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Viernes 27 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de Valle Salvaje, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de RTVE, publicado el domingo 22 de noviembre.

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