El viernes 20 de noviembre se emitirá la entrega con la que Valle Salvaje cierra la semana. Rosalía dudará sobre su asistencia a la fiesta por la influencia de José Luis, mientras Braulio conocerá por Manuela los planes de su padre.

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Qué pasará en Valle Salvaje el viernes 20 de noviembre

José Luis aprovechará las inseguridades de Rosalía, que terminará dudando sobre su asistencia a la fiesta. La relación entre ambos volverá a ocupar una de las tramas de la serie, ambientada en la Asturias del siglo XIX.

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Por otro lado, Braulio insistirá de nuevo ante Manuela. Cansada y sin fuerzas para continuar guardando el secreto, ella acabará por contarle cuáles son las verdaderas intenciones de su padre.

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José Manuel Seda interpreta a José Luis y Beatriz Reina da vida a Rosalía. En el reparto también figura Manuel Gareno, que encarna a Braulio.

El episodio cerrará la semana con Rosalía pendiente de su decisión sobre la fiesta y Braulio al tanto de lo que Manuela le ha revelado.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 528 de Valle Salvaje se emite el viernes 20 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Mundo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 20 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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