Valle Salvaje presenta el jueves 19 de noviembre en La 1 los planes de Mercedes para hacerse pasar por Álvaro de la Vega. La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará en Valle Salvaje el jueves 19 de noviembre

Mercedes escucha una propuesta de la «tía Henriette» para resolver el problema que ambas tienen con el notario y el falso apoderado. La idea la deja atónita, pero no tarda en aceptarla: se vestirá de caballero para hacerse pasar por Álvaro de la Vega.

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Por su parte, don Hernando comunica a Manuela algo de lo que está seguro. La revelación la deja helada, mientras Alejo y Luisa deciden tomar la iniciativa contra el marqués.

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Su plan consiste en acercarse a los nobles que, supuestamente, asistirán a la presentación de Lucas. Alejo y Luisa quieren obtener de ellos información sobre los planes del consejero real.

La posible asistencia de esos cortesanos también preocupa a José Luis. La falta de confirmación de su amigo sobre la asistencia de los cortesanos a la celebración de su nieto lo desespera.

Con la celebración cada vez más cerca, Genaro teme ser reconocido y desenmascarado por alguien que forme parte de su pasado. Queda por ver si Bárbara cambiaría de parecer en caso de que eso ocurriera.

Así, la presentación de Lucas reúne las preocupaciones de José Luis y Genaro con los planes de Alejo y Luisa, mientras Mercedes acepta hacerse pasar por Álvaro de la Vega.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 527 de Valle Salvaje se emite el jueves 19 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por vemosTV. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 19 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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