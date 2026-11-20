Madrid, 20 de noviembre de 2026. — La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre sospechoso de haber implantado físicamente en España la primera célula del grupo ciberterrorista prorruso NoName057(16), organización a la que se atribuyen cerca de 450 ciberataques en territorio español desde 2024 contra instituciones, bancos y empresas de transporte.

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Según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía Nacional a través de EFE, el arrestado desarrollaba tareas de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de NoName057(16), difundía en redes sociales llamamientos a ciberatacar instituciones del Estado o a enfrentarse a la Policía y ejercía como intermediario para reclutar simpatizantes y derivarlos a los canales de la organización.

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De la red a la presencia física

Los investigadores sostienen que el detenido representaba la primera implantación física consolidada de este grupo en España, cuya actuación hasta el momento se había circunscrito al ámbito digital, por lo que su arresto permite frustrar el inicio de posibles acciones violentas en el plano físico.

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La operación ha sido ejecutada por la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Burgos, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Delitos investigados y sanciones europeas

A la organización prorrusa se le atribuyen al menos 447 ciberataques en España desde 2024 y reivindicó campañas de propaganda callejera con adhesivos y códigos QR en localidades de Castilla y León, Aragón, La Rioja y Madrid. Además, el pasado 16 de noviembre el Consejo de la Unión Europea incluyó formalmente a NoName057(16) en su régimen de sanciones por ciberataques.

Tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, el arrestado quedó en libertad provisional con medidas cautelares mientras continúa investigado por presuntos delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones.