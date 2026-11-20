El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha recibido en el Palacio de la Asamblea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Esta visita es una oportunidad para fortalecer la colaboración entre ambas administraciones, destacando la importancia de los vínculos entre Ceuta y Madrid.

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El mandatario ceutí ha ofrecido una cordial bienvenida a Ayuso, reflejando así un compromiso en el trabajo conjunto por el bienestar de ambas comunidades.

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