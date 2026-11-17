Ciudad Real — La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a 50 años de prisión al principal acusado de asesinar a dos empresarios en la localidad ciudadrealeña de Manzanares, unos crímenes perpetrados con varios años de diferencia y motivados por el ánimo de lucro. El fallo judicial, dictado tras el veredicto de culpabilidad emitido por un tribunal del jurado, fija 25 años de cárcel por cada uno de los asesinatos.

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Los hechos juzgados se remontan a los años 2019 y 2022, periodos en los que las víctimas —cuyos restos mortales permanecieron desaparecidos durante largo tiempo— perdieron la vida de forma violenta tras ser citadas por el condenado bajo diferentes pretextos económicos o mercantiles.

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Cronología de los crímenes y ocultación

El primero de los asesinatos ocurrió el 19 de junio de 2019, fecha en la que uno de los empresarios acudió a una nave de Manzanares para encontrarse con el agresor, a quien previamente había prestado cantidades económicas y con quien iba a cerrar una transacción vinculada a la venta de un vehículo. El segundo crimen se produjo el 22 de julio de 2022, cuando otro empresario fue acompañado hasta el municipio vecino de La Solana para cobrar 50.000 euros en efectivo procedentes de la venta de una finca, dinero con el que el homicida se apropió tras acabar con su vida.

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La sentencia detalla que la investigación dio un vuelco clave gracias a la declaración voluntaria ofrecida por el propio encausado ante la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, la cual facilitó la localización de los restos de una de las víctimas en el interior de un pozo.

Condenas accesorias y absoluciones

Además de la pena impuesta al autor material de los crímenes —que eleva la petición inicial del Ministerio Fiscal—, el tribunal ha condenado a otro de los implicados a doce años y medio de cárcel por los delitos de complicidad y encubrimiento, al colaborar en la ocultación de los cuerpos y de los efectos sustraídos. El resto de los acusados que se sentaron en el banquillo han resultado absueltos de los cargos de encubrimiento que se les imputaban. La resolución judicial no es firme y cabe la interposición de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.