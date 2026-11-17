El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha manifestado su desacuerdo con el plan anunciado por Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria para establecer un centro de deportación de migrantes en Ruanda. Durante una entrevista en Telecinco, Sánchez calificó la iniciativa de «sin futuro ni humanidad». Este proyecto, previsto para 2027, busca trasladar a Ruanda a personas sin residencia legal, incluyendo solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas y que no puedan ser devueltas a sus países de origen.

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El plan, que pretende acelerar las expulsiones y externalizar parte de la gestión migratoria fuera de la Unión Europea, no cuenta con el respaldo de todos los Estados miembros, aunque Bruselas ha mostrado su apoyo al acuerdo y sigue de cerca su desarrollo. Sánchez ha cuestionado la compatibilidad de esta medida con los valores y garantías europeas.

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Defensa de un control migratorio con derechos

Pedro Sánchez ha defendido la necesidad de «reforzar el control de fronteras», una política que asegura ha implementado su gobierno. Sin embargo, ha rechazado que esta medida deba utilizarse como excusa para «populismos baratos», refiriéndose a las posturas del PP y Vox. El líder del PSOE ha enfatizado la importancia de distinguir entre el control de la migración irregular y las fórmulas de deportación que, según él, comprometen la dignidad y los derechos humanos.

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En relación con la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, Sánchez ha declarado sentirse respaldado por principios de respeto a los derechos humanos, a pesar de las críticas recibidas. También ha abordado la reciente crisis en El Hierro, señalando que su gobierno ha enfrentado situaciones similares desde su llegada al poder y destacando una disminución del 70% en las llegadas por la costa atlántica.

Impulso a la migración legal

El presidente del Gobierno ha subrayado la necesidad de fomentar vías de «migración legal» por razones humanitarias y económicas. Ha mencionado que España mantiene programas de migración circular con Senegal y Marruecos, y ha recordado que la mayoría de los migrantes que llegan a España provienen de Latinoamérica, contribuyendo al 25% del crecimiento económico del país.

Finalmente, Sánchez ha respondido a las críticas sobre su estancia en Lanzarote durante la crisis de Ceuta, negando que estuviera de vacaciones y defendiendo su derecho a pasar tiempo con su familia sin dejar de trabajar. Ha afirmado ser el presidente que más ha visitado Ceuta y que más recursos ha destinado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.