Madrid / Ceuta — La titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha acordado aplazar la declaración prevista en calidad de investigado para el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Tras estimar la providencia presentada por su defensa, la magistrada ha fijado una nueva fecha para su comparecencia de cara a las próximas semanas.

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El procedimiento judicial gira en torno al asalto irregular y masivo registrado a finales de julio en la ciudad autónoma a través de la frontera con Marruecos, un episodio que la instrucción analiza bajo la hipótesis de un delito contra la paz y la independencia del Estado.

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Cruce de declaraciones y foco en el Ministerio del Interior

Las diligencias previas y las testificales practicadas hasta la fecha han puesto el foco en el flujo de información y los avisos previos que manejaron los responsables políticos. Durante las comparecencias anteriores, cargos como el exjefe de gabinete del exdelegado, Gonzalo Sanz, señalaron que los ministerios competentes y altos cargos en Madrid tuvieron conocimiento anticipado de la presión inusual en la frontera y de la situación de riesgo que se gestaba en la zona.

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Por su parte, la defensa de Pérez Triano había solicitado un margen temporal mayor para examinar detalladamente los tomos y querellas incorporados a la causa. Con este aplazamiento, el foco judicial se mantiene activo mientras continúan practicándose nuevas pruebas y declaraciones testificales en el marco de la macroinvestigación abierta en la Audiencia Nacional.