El director de la publicación, Luis Pliego, confirma que los ejemplares se han agotado en numerosos puntos de venta tras el salto del presidente del Gobierno a la portada, sumando un nuevo hito de audiencia a su gira mediática previa a las elecciones del 29-N.

La entrevista concedida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la revista Lecturas, cuya portada protagonizó este miércoles, ha desencadenado un notable fenómeno comercial en los quioscos españoles. Según ha confirmado el director de la publicación, Luis Pliego, la acogida de este número ha superado las expectativas iniciales y se ha traducido en un éxito de ventas sin precedentes recientes para la cabecera, obligando a reforzar la distribución ante la elevada demanda registrada desde su salida al mercado.

Lee tambien: Subastado por una cifra récord de 173,5 millones de euros (190,4 millones de dólares) el cuadro «Castaños en flor» de Van Gogh

Durante su intervención en el programa Sobre la mesa, emitido en la cadena La Séptima, el máximo responsable editorial de la revista explicó la situación que atraviesan los puntos de venta en todo el país. «Estamos reponiendo ejemplares en numerosos puntos de venta porque están agotados», aseguró Luis Pliego al valorar el impacto inmediato de una portada que inicialmente sorprendió a buena parte de la opinión pública por tratarse de un formato alejado del circuito político habitual.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

El periodista fue más allá al anticipar un escenario poco frecuente en el sector de la prensa impresa actual debido al ritmo al que se están despachando los ejemplares. «Va a suceder una magia que hace años que no se dice en esta industria, que es ‘reimprimimos’. Si reimprimimos, habrá sido un éxito mundial», afirmó el director de Lecturas en el citado espacio televisivo, subrayando la magnitud del acontecimiento editorial.

Lee tambien: Las portadas de las revistas del corazón de este miércoles: Pedro Sánchez debuta en ‘Lecturas’ y Ana Boyer protagoniza la semana en ‘¡Hola!’

Un registro comercial superior a las grandes exclusivas de los últimos años

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Luis Pliego, la entrevista protagonizada por el jefe del Ejecutivo habría alcanzado un récord histórico de ventas para la revista. Este resultado sitúa el número dedicado a Pedro Sánchez por encima de algunas de las exclusivas de mayor repercusión publicadas por la cabecera durante los últimos ejercicios.

Entre los hitos comerciales superados por esta edición figuran el anuncio del divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en 2022, las fotografías de Genoveva Casanova junto a Federico de Dinamarca difundidas en 2023 y el reportaje sobre la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón también en 2023, entre otras portadas de gran impacto mediático que hasta ahora encabezaban los registros de difusión de la publicación.

El efecto de Pedro Sánchez en las audiencias televisivas y digitales hacia el 29-N

El éxito comercial en los quioscos se enmarca dentro de una intensa agenda de apariciones mediáticas del presidente del Gobierno desde que anunció la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, un recorrido en el que sus intervenciones han impulsado de manera recurrente los datos de seguimiento de distintos formatos televisivos y digitales.

Esta secuencia comenzó el pasado 22 de octubre con su visita al programa La Revuelta, donde alcanzó un 33,9 % de cuota de pantalla y una media de 4,38 millones de espectadores. Aquella marca supuso entonces un récord histórico para el espacio, si bien fue superada posteriormente el 9 de noviembre con la visita de Santiago Abascal, que registró idéntico porcentaje de cuota de pantalla (33,9 %) y una audiencia media de 4,81 millones de televidentes.

Precisamente ese mismo 9 de noviembre, el líder socialista participó en La última hora, el programa presentado por Javier Ruiz en el horario de máxima audiencia de La Séptima. La emisión cosechó un 14,2 % de cuota de pantalla y reunió a una media de 2.160.000 espectadores, estableciendo el récord de audiencia del canal apenas cuatro días después de su estreno y permitiendo que la cadena cerrara la jornada con una media diaria del 5,8 % de share, por encima del 5,2 % obtenido por La Sexta.

Asimismo, Pedro Sánchez propició un máximo histórico para Fuera de control, el formato conducido por Alba Carrillo y Marta Márquez al que acudió el domingo 15 de noviembre. El espacio logró un 6,3 % de cuota de pantalla en el conjunto de su emisión —frente al 3,9 %, el 3,4 % y el 3,5 % anotados en sus tres entregas precedentes— y se elevó hasta el 8,1 % durante el tramo específico de la entrevista, superando así en su franja a La Roca, de La Sexta (4,5 %), y a Fiesta, de Telecinco (7 %).

A estos registros en televisión se suma el alcance obtenido en el ámbito digital tras su participación, el pasado 13 de noviembre, en el pódcast de Jordi Wild. En dicha plataforma, la conversación con el presidente del Gobierno se sitúa como la entrega más vista del formato al acumular actualmente 8,2 millones de visualizaciones, una cifra superior a los 6,9 millones registrados por la entrevista a Alberto Núñez Feijóo y a los 4,3 millones alcanzados por la de Ada Colau.