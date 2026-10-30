El Barcelona – Aston Villa se juega el martes 3 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 2. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Barcelona – Aston Villa

Barcelona – Aston Villa Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: martes 3 de noviembre

martes 3 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 2

Movistar Liga de Campeones 2 Estadio: Camp Nou (Barcelona)

El Camp Nou acogerá el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Aston Villa en la jornada 4 de la Champions League. El Barcelona, actualmente en 8ª posición con 6 puntos tras 3 partidos, ha anotado 11 goles y ha recibido 6. En sus últimos 3 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Aston Villa se sitúa en 2ª posición con 9 puntos, habiendo marcado 12 goles y encajado solo 3, con un pleno de 3 victorias en sus últimos 3 partidos. Un duelo que promete ser emocionante en la máxima competición europea.

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Así llegan los equipos

Barcelona: 8º con 6 puntos en 3 partidos (11 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 3 partidos: 2 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V)

Aston Villa: 2º con 9 puntos en 3 partidos (12 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 3 partidos: 3 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V)

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