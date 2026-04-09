El artista, que se define como «católico, masón y anarco-reaccionario», censura en una entrevista la postura del actor en los Oscar y la falta de menciones a otros conflictos durante los premios Goya.

El pintor Aldo Comas ha vuelto a situarse en el centro de la controversia tras sus recientes declaraciones sobre el compromiso político de ciertos sectores de la industria cinematográfica española. Durante una entrevista concedida al diario El Mundo, con motivo de su exposición en la Fundación Pons, el marido de la actriz Macarena Gómez ha analizado la actualidad social y ha cargado con dureza contra la figura de Javier Bardem, convirtiéndose en tendencia en España por sus reflexiones sobre el activismo de «punto de control» que, a su juicio, impera en el sector.

Una crítica al activismo de los premios Goya

Comas, que ya generó debate en la última alfombra roja de los premios Goya al cuestionar el uso masivo de insignias en favor de Gaza, ha reiterado su disconformidad con lo que considera una visión selectiva de las tragedias internacionales. El artista lamentó que durante la gala no se hiciera mención a las víctimas del accidente de Adamuz, ni a las matanzas en el Congo o los cristianos asesinados en Nigeria.

«El conflicto palestino ha estado apoyado por la izquierda porque es súper romántico», ha afirmado Comas, señalando lo que considera una contradicción en la geopolítica actual. Para el pintor, portar el distintivo de Free Palestine se ha convertido en uno de los «bullet points» necesarios para ser considerado «un buen moderno», ignorando otras realidades como el papel de Irán, al que señala como creador de gran parte del terrorismo mundial.

El dardo a Javier Bardem por el Sáhara

El punto de mayor fricción en su discurso ha llegado al ser preguntado por la intervención de Javier Bardem en la pasada gala de los Oscar, donde el actor español aprovechó su papel como presentador junto a Priyanka Chopra para reclamar el fin de la guerra y la libertad de Palestina. Comas ha calificado de «salida de tono» la actitud del oscarizado intérprete.

«No puedes estar solo con un tema y olvidarte de todos los demás», ha sentenciado el artista. Comas ha sido especialmente crítico con la trayectoria reivindicativa de Bardem respecto al Magreb: «Este señor estuvo dando la chapa con el Sáhara durante décadas hasta que Pedro Sánchez se lo regaló a Marruecos y se olvidó». No obstante, cabe recordar que el actor defendió el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui ante la ONU en diciembre de 2025, calificando la situación de «momento crítico».

La singular identidad de Aldo Comas

Más allá de la política, Aldo Comas se ha definido a sí mismo con una amalgama de etiquetas que reflejan su particular visión del mundo. El pintor se describe como un «artista contemporáneo» que se considera, simultáneamente, «católico, masón y anarco-reaccionario». En sus propias palabras, se ve como un «tío posmoderno con aires renacentistas» que no teme romper el consenso ideológico de su entorno profesional.

La polémica surge en un momento de gran exposición para el artista, cuya obra se exhibe actualmente en Madrid, y pone de manifiesto la brecha de opiniones existente en la cultura española respecto a la implicación de sus figuras públicas en conflictos internacionales.