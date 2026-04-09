El jueves 9 de abril de 2026, el servicio de ferries en el Estrecho de Gibraltar mantiene una amplia oferta de conexiones entre Ceuta y Algeciras con un total de 39 salidas programadas. Las tres principales navieras que operan la ruta —Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea— han programado 19 salidas desde Ceuta hacia Algeciras y 20 en sentido contrario.

Los viajeros pueden elegir entre diferentes tipos de embarcaciones: los Fast Ferry, con una duración de 60 minutos, y los ferries convencionales, que completan la travesía en 90 minutos. El servicio se extiende desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la noche, garantizando conexiones regulares durante toda la jornada.

Ruta Ceuta – Algeciras

Desde el puerto de Ceuta salen 19 ferries hacia Algeciras, con el primer servicio a las 06:00 horas y el último a las 23:00 horas, ofreciendo una frecuencia media de una salida cada hora durante el día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

El puerto de Algeciras programa 20 salidas hacia Ceuta, comenzando a las 06:30 horas y finalizando con el último ferry a las 23:30 horas, manteniendo una oferta continua para los usuarios de la ruta.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Se recomienda a todos los pasajeros presentarse en las instalaciones portuarias con al menos 45 minutos de antelación a la hora programada de salida, especialmente durante las horas de mayor afluencia. Es aconsejable confirmar los horarios directamente con las compañías navieras, ya que pueden producirse modificaciones por condiciones meteorológicas adversas en el Estrecho de Gibraltar.

Los viajeros deben portar la documentación de viaje en regla y estar atentos a los avisos del personal portuario. Se recomienda consultar las condiciones del mar antes del viaje, especialmente en los meses de mayor inestabilidad meteorológica, para evitar posibles retrasos o cancelaciones.