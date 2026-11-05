La Policía Nacional ha llevado a cabo recientemente la detención de tres individuos en Ceuta, como resultado de un registro realizado en una vivienda de la ciudad autónoma. Esta operación se enmarca en el contexto de la lucha contra la inmigración irregular.

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Durante el operativo, las autoridades localizaron a cuatro menores de edad, quienes se encontraban en la vivienda donde se efectuaron los arrestos. La presencia de estos menores ha llamado la atención sobre las circunstancias en las que se encuentran muchos migrantes en la región.

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Además, una mujer que estaba presente en el domicilio denunció haber sido víctima de una agresión sexual, la cual supuestamente ocurrió bajo condiciones de sumisión química. Este tipo de agresión ha suscitado preocupación entre los organismos de seguridad y protección de la mujer.

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La detención de estas tres personas forma parte de los esfuerzos coordinados por las fuerzas del orden para abordar tanto la inmigración irregular como las agresiones sexuales en Ceuta, un punto crítico en la frontera entre Europa y África.

Las autoridades han reiterado la importancia de asegurar la protección de los derechos de los migrantes, especialmente de los menores, a la vez que se implementan medidas firmes contra quienes cometen delitos.

El caso continúa bajo investigación, con el objetivo de esclarecer todos los hechos y garantizar que se tomen las acciones legales pertinentes.