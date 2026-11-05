El II Congreso Nacional de Marinas de España ha abierto este jueves su jornada institucional en el Salón Gran Canaria del Hotel Cristina by Tigotan, con una bienvenida en la que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente de Marinas de España, Tomás Azcárate, han situado la modernización de las instalaciones, la seguridad jurídica y el reconocimiento económico y social del sector entre los principales asuntos de trabajo.

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Durante su intervención, Pablo Rodríguez destacó que la celebración en Canarias del segundo Congreso de Marinas de España supone un respaldo al trabajo que se desarrolla para modernizar las marinas y los puertos deportivos del archipiélago. El consejero defendió que Canarias dispone de condiciones especialmente favorables para este tipo de instalaciones y señaló la necesidad de actualizar infraestructuras que, en muchos casos, han quedado obsoletas.

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Rodríguez explicó que una de las líneas desarrolladas por el Gobierno de Canarias es la ampliación de las concesiones próximas a su vencimiento o ya vencidas, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones privadas. Como primeros ejemplos, citó Pasito Blanco, en Gran Canaria, y Puerto Calero, en Lanzarote, las dos primeras marinas que han prorrogado sus concesiones dentro de este modelo.

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El consejero vinculó esta política a una visión más amplia sobre el papel de las marinas en Canarias. Recordó que el archipiélago dispone de alrededor de 1.500 kilómetros de costa y defendió que la actividad portuaria deportiva genera empleo y actividad económica más allá del atraque de embarcaciones.

El Pacto de Canarias por las Marinas, adoptado hoy en Las Palmas de Gran Canaria en la Jornada Institucional del II Congreso de Marinas de España, es una declaración de principios y compromisos por unas marinas sostenibles, competitivas y abiertas a la sociedad.