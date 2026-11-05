La compañía española Vestadium ha lanzado una plataforma innovadora que permitirá a los aficionados al fútbol financiar los proyectos de sus clubes. Esta nueva vía de financiación busca crear una relación más cercana y transparente entre los hinchas y sus equipos.

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La plataforma facilitará la conexión entre clubes y aficionados, así como con inversores, permitiendo canalizar recursos hacia proyectos como la remodelación de estadios y la modernización de canteras. Vestadium opera bajo el marco de la Ley de Mercados de Valores y colaborando con entidades con licencia de la CNMV.

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La tokenización es el método elegido por Vestadium para permitir a los inversores contribuir a proyectos específicos. Esta tecnología ayudará a vincular la pasión de los aficionados con las iniciativas deportivas, permitiendo que los seguidores se conviertan en impulsores financieros de los cambios que desean ver en sus clubes.

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Vestadium surgen como una alternativa de financiación complementaria, situada entre el crédito bancario y los fondos de inversión, permitiendo a los clubes presentar proyectos de inversión sin necesidad de un folleto de emisión en Bolsa, simplificando así el proceso para ellos.

La compañía subraya que cada inversión conlleva riesgos y que los proyectos serán evaluados minuciosamente por un comité interno antes de su emisión, para asegurar su viabilidad y reducir al máximo el riesgo para los inversores.