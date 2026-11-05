El Tour Combativos II llegará este viernes a la Plaza de África a las 18:00 horas. La visita de Quiles se produce tres meses después de una primera aparición en Ceuta marcada por abucheos, enfrentamientos y momentos de tensión. El creador de contenido ceutí Juan Ruiz le acompañará en esta nueva convocatoria.



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Ceuta volverá a situarse en el centro del debate político y mediático este viernes, 6 de noviembre, con la llegada de Vito Quiles y Juan Ruiz, que han anunciado una convocatoria en la Plaza de África a las 18:00 horas.

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La cita forma parte del Tour Combativos II, una gira nacional impulsada por Quiles bajo el lema «Mafia o Patria», que está recorriendo distintas ciudades españolas.

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La convocatoria, anunciada mediante un cartel difundido en redes sociales, promete volver a reunir en Ceuta a seguidores del comunicador y a quienes cuestionan su presencia, en una ciudad que todavía mantiene muy presente la tensión vivida durante la crisis migratoria del pasado verano.

¿Quién es Vito Quiles?

Vito Quiles, nacido en Elche en el año 2000, es un comunicador digital y activista político que alcanzó notoriedad a través de vídeos y entrevistas difundidos en redes sociales. Su trayectoria incluye su trabajo como reportero en EDATV y su vinculación con Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, del que fue responsable de comunicación.

En los últimos años se ha convertido en una figura especialmente controvertida de la política española, con una importante presencia en redes sociales y una actividad caracterizada por sus intervenciones frente a políticos y personajes públicos.

Su estilo directo y confrontativo le ha permitido ganar seguidores, pero también ha generado críticas y enfrentamientos en diferentes actos públicos y universidades. Su actual gira pretende, según sus organizadores, movilizar especialmente al público joven y promover la participación política.

La primera visita a Ceuta: abucheos y tensión en la Plaza de los Reyes

La presencia de Vito Quiles en Ceuta no es nueva. El 2 de agosto protagonizó una visita que terminó marcada por momentos de tensión, después de acudir a una concentración relacionada con la crisis migratoria y la situación fronteriza.

Quiles había convocado a sus seguidores en la Plaza de los Reyes bajo el mensaje de protestar «contra la invasión». Sin embargo, su llegada coincidió con una movilización de ciudadanos ceutíes que defendían la unidad de la ciudad y rechazaban que la situación se utilizara para dividir a la población.

La aparición del comunicador provocó abucheos y enfrentamientos verbales. Parte de los asistentes le recriminó su presencia y le acusó de contribuir a aumentar la confrontación. Finalmente, Quiles abandonó la plaza acompañado por su equipo de seguridad.

La polémica continuó durante el viaje de regreso a la península. En el ferry entre Ceuta y Algeciras se produjo un nuevo incidente con varios pasajeros, por el que intervino la Guardia Civil y Quiles fue apartado del resto de viajeros.

El propio comunicador aseguró posteriormente que había sufrido un ataque y agradeció la intervención de los agentes. Las informaciones publicadas sobre el episodio describieron un ambiente de tensión durante la travesía.

Por tanto, la visita de este viernes será, al menos, su segunda presencia ampliamente documentada en Ceuta. No obstante, no es posible establecer con la información disponible un recuento exhaustivo de todas sus posibles visitas anteriores.

¿Quién es Juan Ruiz?

La otra figura que aparece en el cartel es Juan Ruiz, un joven creador de contenido ceutí de 20 años que ha ganado notoriedad durante los últimos meses por sus vídeos sobre la situación migratoria y la realidad de las calles de Ceuta.

Ruiz se ha convertido en una de las voces más seguidas en redes sociales dentro del debate sobre la crisis fronteriza. Su actividad consiste principalmente en grabar y difundir vídeos desde distintos puntos de la ciudad, mostrando situaciones que considera relevantes para explicar la realidad que vive Ceuta.

Según entrevistas publicadas recientemente, el joven asegura haber recibido amenazas y haber sufrido episodios de agresión durante su actividad. También ha relatado experiencias relacionadas con personas migrantes y su acompañamiento hasta la frontera, hechos que él mismo ha explicado públicamente.

Su creciente exposición mediática le ha llevado incluso a anunciar una visita al Parlamento Europeo, donde pretende trasladar a representantes comunitarios su visión de la situación de Ceuta y las preocupaciones que, según sostiene, afectan a sus ciudadanos.

Una convocatoria que vuelve a situar a Ceuta en el foco político

La llegada de Quiles y Ruiz se produce en un momento en el que la ciudad continúa siendo objeto de atención nacional por las consecuencias de la crisis migratoria del verano y por el debate político sobre la gestión de la frontera.

El lema «Mafia o Patria», utilizado en el Tour Combativos II, refleja el carácter político de la gira, que ha recorrido distintas ciudades españolas y que ha generado expectación, protestas y cambios de ubicación en algunas de sus convocatorias.

En Granada, por ejemplo, la cita prevista inicialmente en las inmediaciones de la Universidad tuvo que trasladarse ante la coincidencia con una concentración contraria a la presencia de Quiles. El acto terminó desarrollándose con un amplio despliegue policial y momentos de tensión.

La Plaza de África, escenario de la nueva visita

La convocatoria de este viernes tendrá como escenario la Plaza de África, uno de los espacios más representativos de Ceuta. La organización ha fijado el encuentro a las 18:00 horas y contará con la presencia de ambos creadores de contenido.

La cita volverá a poner sobre la mesa el debate sobre la crisis migratoria, la identidad de Ceuta, la convivencia y el papel de las redes sociales en la movilización política.

Después de lo ocurrido en agosto, la atención estará puesta tanto en la respuesta de los seguidores de Quiles como en la posible reacción de otros colectivos ciudadanos. La ciudad afronta así una nueva convocatoria marcada por la expectación y por el recuerdo de los incidentes registrados durante su anterior visita.