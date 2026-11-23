Carlos Alcaraz ha hecho historia al convertirse en el primer tenista español en 28 años en ganar las ATP Finals. El murciano se impuso al alemán Alexander Zverev con un marcador de 2-6 y 6(7)-7 en la final celebrada en Turín, demostrando su dominio en el circuito profesional.

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Alcaraz, de 23 años, ha culminado una temporada excepcional a pesar de haberse perdido cuatro meses de competición. Comenzó el año ganando el Grand Slam de Australia, conquistó el Masters 1.000 de París y ahora se ha coronado como Maestro en Turín. Este logro lo convierte en el tenista más joven en ganar la Copa de Maestros y los cuatro Grand Slam, superando a leyendas como Roger Federer y Novak Djokovic.

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Desempeño de Alcaraz en la final

El partido comenzó con un juego igualado que duró ocho minutos, pero Alcaraz rápidamente encontró el punto débil de Zverev, rompiendo su servicio en varias ocasiones. El murciano ganó el primer set en 48 minutos, aprovechando los errores del alemán, que no pudo mantener su potente saque.

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En el segundo set, Alcaraz parecía tener el título asegurado tras un cuarto quiebre en el tercer juego. Sin embargo, Zverev mostró resistencia y logró forzar un tie-break. A pesar de la presión, Alcaraz mantuvo la calma y se llevó la victoria, consolidándose como el mejor tenista del mundo en este momento.

Reacciones y declaraciones

Tras el partido, Zverev reconoció la grandeza de Alcaraz, calificándolo como una «auténtica leyenda» del deporte. Alcaraz, por su parte, expresó su satisfacción por el título, destacando el esfuerzo conjunto con su equipo y su familia. Recordó las enseñanzas de su abuelo, quien le inculcó las tres ‘C’: cabeza, corazón y cojones, como claves para su éxito en la cancha.

Con esta victoria, Alcaraz añade uno de los pocos trofeos que faltaban en su palmarés y rompe una sequía de 28 años para el tenis español en las ATP Finals, desde que Álex Corretja lo lograra en 1998.