El conjunto indálico, líder de Segunda División y con once partidos sin perder, afronta este lunes 23 de noviembre a las 20:30 horas la visita al estadio del colista, donde Sergio Lobera se estrena en casa en su segunda etapa en el banquillo caballa con emisión en DAZN.

El Ceuta recibe este lunes en el estadio Alfonso Murube al Almería en el encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion. El choque enfrenta a dos clubes que atraviesan trayectorias muy distintas en Segunda División: por un lado, un conjunto almeriense en una dinámica favorable, instalado en lo más alto de la clasificación y con una racha de once partidos consecutivos sin conocer la derrota; por otro, un equipo caballa que ocupa la última plaza de la categoría con apenas cinco puntos y seis derrotas seguidas.

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La cita en el Alfonso Murube presenta además el aliciente del estreno como local de Sergio Lobera en su segunda etapa al frente del banquillo del Ceuta, con el propósito de reconducir una situación clasificatoria delicada. Frente a ese escenario, el bloque dirigido por García Pimienta se presenta como líder de la competición en un duelo que plantea exigencias propias ante un adversario necesitado de sumar para cambiar su dinámica.

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El Almería defiende el liderato y su racha de once partidos invicto en Segunda División

El Almería llega a este compromiso de la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion como líder de Segunda División y avalado por una serie de once encuentros consecutivos sin perder. El equipo entrenado por García Pimienta mantiene así una regularidad notable en el campeonato, consolidándose en la primera posición de la tabla antes de medirse al colista de la categoría en su feudo.

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A pesar de la diferencia clasificatoria entre el primer clasificado y el último de la tabla, el enfrentamiento en el Alfonso Murube se presenta como un compromiso con particularidades competitivas para el cuadro visitante. La condición de líder y la prolongada racha invicta de once choques acompañan a un Almería que viaja para disputar la decimoquinta fecha del torneo ante un rival urgido de puntos desde el inicio.

El estreno en casa de Sergio Lobera y la urgencia clasificatoria del Ceuta

El Ceuta afronta la visita del líder en el estadio Alfonso Murube situado en la última posición de LaLiga Hypermotion, con un balance de apenas cinco puntos y una secuencia de seis derrotas consecutivas. Esta dinámica adversa sitúa al conjunto local ante la necesidad de reaccionar cuanto antes en la competición para revertir una situación clasificatoria comprometida.

En este contexto se produce el estreno en casa de Sergio Lobera en su segunda etapa en el banquillo caballa. El técnico asume el reto de levantar a un plantel castigado por los resultados recientes y de convertir la recepción al líder de Segunda División en un punto de inflexión que permita al equipo sumar y romper su mala racha.

Horario y dónde ver en directo por televisión el Ceuta – Almería

El partido entre el Ceuta y el Almería, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, se disputa este lunes 23 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el estadio Alfonso Murube. Esta franja horaria marca el desarrollo del enfrentamiento entre el conjunto caballa y el líder de la categoría.

En lo relativo a la retransmisión televisiva, el encuentro podrá verse en vivo y en directo a través de DAZN/LaLiga TV Hypermotion.. De este modo, los aficionados podrán seguir tanto por televisión como en seguimiento en directo el desarrollo de este duelo de LaLiga Hypermotion entre el Ceuta y el Almería.