La Ciudad de Ceuta extiende su programa de bonificaciones aéreas para fomentar el turismo.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha anunciado la séptima prórroga del Programa de Bonificaciones a no residentes que utilicen el transporte aéreo entre la Península y Ceuta. Este programa tiene como objetivo fomentar la promoción turística de la ciudad mediante la concesión de ayudas directas a los pasajeros no residentes.

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Beneficiarios

Los beneficiarios de estas subvenciones serán los pasajeros no residentes en Ceuta que utilicen el transporte aéreo para trasladarse entre la Península y Ceuta. La bonificación se aplicará directamente al precio del billete en el momento de la compra.

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Subvenciones y límites

Las subvenciones cubrirán hasta el 65% del precio del billete, con límites máximos establecidos de 141 euros para el trayecto Algeciras-Ceuta-Algeciras y 300 euros para el trayecto Málaga-Ceuta-Málaga. El crédito total asignado para esta convocatoria asciende a 3.800.000 euros, gestionado por PROCESA.

Procedimiento

No se requiere una solicitud previa por parte de los viajeros. Las compañías aéreas aplicarán la bonificación al precio de compra del billete y posteriormente reclamarán el abono a PROCESA de manera mensual.

Las bases reguladoras y la convocatoria entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6662 del 2026-10-20.