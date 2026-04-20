El tenista español confirma que su lesión en la muñeca es «más seria» de lo esperado tras ser visto con el brazo inmovilizado. Se perderá el Mutua Madrid Open y deja vía libre a Jannik Sinner en la cima de la ATP.

MURCIA – Lo que parecía un contratiempo físico tras el Torneo Conde de Godó ha tomado un cariz mucho más preocupante. Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, ha reaparecido en redes sociales con el brazo derecho completamente escayolado, confirmando los peores presagios sobre la lesión que le obligó a retirarse en Barcelona.

Un revés más grave de lo previsto

El propio jugador ya había advertido que los plazos de recuperación no estaban cumpliendo las expectativas iniciales. Al anunciar su baja definitiva para el Masters 1.000 de Madrid (que arranca este 22 de abril), Alcaraz confesó que la dolencia era «un poquito más seria de lo que esperábamos».

La confirmación visual de esta gravedad llegó a través de una publicación de Instagram del restaurante Los Chopos. En la imagen, el murciano posa con el brazo derecho inmovilizado, una estampa que pone en duda no solo su participación en Roma, sino su llegada en condiciones óptimas al gran objetivo de la temporada de tierra: Roland Garros.

El factor Sinner y la maldición de la tierra batida

La ausencia de Alcaraz tiene consecuencias directas e inmediatas en el ranking ATP. Su máximo rival generacional, Jannik Sinner, ha consolidado su posición en el número uno tras arrebatarle el puesto recientemente. Al no poder defender puntos en Madrid, la brecha se ensancha: el italiano lidera ahora con 13.350 puntos, ampliando su ventaja a 390 puntos sobre el español.

Este nuevo parón marca una tendencia preocupante en la carrera del joven de 22 años. Con este, ya son cinco años consecutivos en los que los problemas físicos lastran su gira europea de arcilla. A pesar de su ambición por disputar el pleno de torneos (Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y París), su cuerpo ha vuelto a decir basta en el momento más crítico de la primavera tenística.

Incógnita sobre su regreso

Por ahora, el equipo médico de Alcaraz no ha emitido un comunicado oficial detallando el tiempo exacto de baja, pero la presencia de la escayola sugiere que el proceso de rehabilitación será más lento de lo habitual. La prioridad absoluta del ganador de siete Grand Slams será ahora intentar llegar a tiempo para la cita en la capital francesa, aunque su falta de ritmo competitivo podría ser un obstáculo difícil de salvar.