El Castellón – Eldense se juega el sábado 21 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Castellón – Eldense

Castellón – Eldense Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Castalia

El Estadio Municipal de Castalia acogerá el encuentro de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion entre el Castellón y el Eldense. El Castellón, actualmente en 2ª posición con 30 puntos tras 13 partidos, ha mostrado un rendimiento sólido con 24 goles a favor y solo 5 en contra, destacando en sus últimos 5 encuentros con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Eldense ocupa la 15ª posición con 17 puntos en 14 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 19, y llega tras 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Castellón: 2º con 30 puntos en 13 partidos (24 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-E-V-V-D)

Eldense: 15º con 17 puntos en 14 partidos (15 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: V-D-D-D-V)

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