El FC Levante Badalona W – Deportivo de La Coruña W se juega el sábado 21 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: FC Levante Badalona W – Deportivo de La Coruña W

FC Levante Badalona W – Deportivo de La Coruña W Competición: Liga F, jornada 12

Liga F, jornada 12 Fecha: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadi Municipal de Badalona (Badalona)

El FC Levante Badalona W se enfrenta al Deportivo de La Coruña W en la jornada 12 de la Liga F en el Estadi Municipal de Badalona. El equipo local ocupa la 15ª posición con 9 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 12 goles y recibido 23. En sus últimos cinco encuentros, el Levante Badalona ha cosechado 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Por su parte, el Deportivo de La Coruña W se sitúa en el 10º lugar con 12 puntos, también en 11 partidos, con 12 goles a favor y 14 en contra, y un balance reciente de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

FC Levante Badalona W: 15º con 9 puntos en 11 partidos (12 goles a favor y 23 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: E-D-D-D-D)

Deportivo de La Coruña W: 10º con 12 puntos en 11 partidos (12 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-D-D-V-V)

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