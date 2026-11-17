El Real Sociedad B – Cádiz se juega el sábado 21 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Sociedad B – Cádiz

Real Sociedad B – Cádiz Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Zubieta (San Sebastian)

En la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, el Real Sociedad B se enfrenta al Cádiz en el Estadio Zubieta de San Sebastián. El equipo local, actualmente en la 18ª posición, suma 13 puntos tras 14 partidos, con un balance de 17 goles a favor y 24 en contra. En sus últimos cinco encuentros, han conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Cádiz ocupa el 20º lugar con 11 puntos, también en 14 partidos, anotando 17 goles y recibiendo 19. Su reciente trayectoria incluye 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Real Sociedad B: 18º con 13 puntos en 14 partidos (17 goles a favor y 24 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-E-V-D-D)

Cádiz: 20º con 11 puntos en 14 partidos (17 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-D-V-D)

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