El Tenerife – Mallorca se juega el sábado 21 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Tenerife – Mallorca

Tenerife – Mallorca Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre Tenerife y Mallorca, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, enfrenta a dos equipos con trayectorias recientes diferentes. El Tenerife ocupa la 13ª posición con 18 puntos tras 13 partidos, habiendo anotado 17 goles y recibido la misma cantidad. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado una victoria y cuatro empates, manteniéndose invicto. Por su parte, el Mallorca se sitúa en la 7ª posición con 23 puntos, con 18 goles a favor y 10 en contra. En sus últimos cinco partidos, ha conseguido dos victorias y tres empates, también sin conocer la derrota.

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Así llegan los equipos

Tenerife: 13º con 18 puntos en 13 partidos (17 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 4 empates y 0 derrotas (resultados: V-E-E-E-E)

Mallorca: 7º con 23 puntos en 13 partidos (18 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas (resultados: E-V-E-E-V)

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