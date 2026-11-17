El Edf Logrono W – Deportivo Alavés W se juega el sábado 21 de noviembre a las 19:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: Edf Logrono W – Deportivo Alavés W
- Competición: Liga F, jornada 12
- Fecha: sábado 21 de noviembre
- Hora: 19:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Estadio Las Gaunas
El partido entre Edf Logroño W y Deportivo Alavés W se disputará en el Estadio Las Gaunas, correspondiente a la jornada 12 de Liga F. Edf Logroño W ocupa la 8ª posición con 13 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 14 goles y recibido 16. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Deportivo Alavés W se encuentra en la 13ª posición con 11 puntos en 10 partidos, con 8 goles a favor y 14 en contra, y en sus últimos cinco partidos ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.
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Así llegan los equipos
- Edf Logrono W: 8º con 13 puntos en 11 partidos (14 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-E-D-V-D)
- Deportivo Alavés W: 13º con 11 puntos en 10 partidos (8 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: V-E-D-E-D)
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