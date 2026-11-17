El Eibar W – Atletico Madrid W se juega el sábado 21 de noviembre a las 17:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Eibar W – Atletico Madrid W

Eibar W – Atletico Madrid W Competición: Liga F, jornada 12

Liga F, jornada 12 Fecha: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 17:00 (hora peninsular)

17:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Municipal de Ipurua (Eibar)

El Eibar W se enfrenta al Atlético de Madrid W en la jornada 12 de la Liga F en el Estadio Municipal de Ipurua. El equipo local ocupa la 11ª posición con 12 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 11 goles y recibido 15. En sus últimos cinco encuentros, el Eibar ha registrado 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Por su parte, el Atlético de Madrid W se sitúa en la 3ª posición con 22 puntos, con un balance de 24 goles a favor y 13 en contra. Las visitantes llegan en un gran momento, con 4 victorias y 1 empate en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Eibar W: 11º con 12 puntos en 11 partidos (11 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-D-E-D)

Atletico Madrid W: 3º con 22 puntos en 11 partidos (24 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: V-V-E-V-V)

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