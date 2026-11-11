la Emisión Ada Colau de la Revuelta fue lo más visto de la televisión ayer, martes 10 de noviembre, con el 22,9 % de cuota de pantalla y 3.050.000 espectadores de media. Se emitió en La 1 a las 22:02.
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Los programas más vistos del prime time
- La Revuelta (Ada Colau) (La 1): 22,9 % de cuota y 3.050.000 espectadores
- Entrevista (Alberto Nuñez Feijoo) (Cuatro): 14 % de cuota y 1.963.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 12,8 % de cuota y 1.725.000 espectadores
- El Hormiguero (Can Yaman) (Antena 3): 11,4 % de cuota y 1.530.000 espectadores
- La Cena de los Idiotas (La 1): 15,1 % de cuota y 1.213.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 7,6 % de cuota y 1.033.000 espectadores
- Codigo 10 (Cuatro): 13,4 % de cuota y 854.000 espectadores
- En Tierra Lejana (Antena 3): 12 % de cuota y 847.000 espectadores
- La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 11,8 % de cuota y 827.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 5 % de cuota y 683.000 espectadores
Ranking de cadenas del martes
La 1 fue la cadena más vista del día, con el 14,1 % de cuota de pantalla.
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- La 1: 14,1 %
- Antena 3: 13,7 %
- Cuatro: 9,1 %
- Temáticas de pago: 8,8 %
- Telecinco: 8,6 %
- Autonómicas (FORTA): 8,3 %
- laSexta: 5,6 %
- La 2: 3,3 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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