La Ciudad Autónoma de Ceuta ha abierto un plazo improrrogable de diez días hábiles para que los estudiantes locales solicitantes de las ayudas universitarias puedan completar sus expedientes y subsanar aquellos documentos que hayan quedado incompletos o pendientes de aportación.

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Requerimiento oficial de la Consejería de Educación

La resolución, tramitada a través de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud y publicada en el Tablón de Anuncios de la Ciudad, detalla la relación de beneficiarios potenciales que actualmente cuentan con incidencias o carencias en la documentación requerida.

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Desde el área competente se advierte de que el cumplimiento de este plazo es un requisito indispensable para continuar en el procedimiento. Aquellos solicitantes que no presenten los papeles o certificados exigidos dentro del periodo establecido corren el riesgo directo de figurar como excluidos en la posterior relación provisional de la convocatoria.

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Llamamiento a la revisión de expedientes

Las autoridades locales recuerdan a los interesados la necesidad de consultar con urgencia el estado de sus trámites a través de los canales oficiales de la administración autonómica. De este modo, los estudiantes podrán identificar con precisión los justificantes específicos que se les reclaman y formalizar su entrega antes de que expire el plazo legal estipulado para evitar la pérdida de la subvención formativa.