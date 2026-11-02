El luchador irlandés Conor McGregor ha revolucionado el panorama de los deportes de contacto al anunciar de manera oficial su regreso al octágono para disputar el que será el último combate de su carrera profesional. The Notorious, de 38 años, ha hecho pública su decisión a través de un mensaje en sus redes sociales, donde ha aprovechado para presumir de su imbatible poder de convocatoria frente a otras grandes estrellas del boxeo y las artes marciales mixtas, como el mexicano Saúl Canelo Álvarez, alardeando de superar sus cifras récord de audiencia y venta de entradas.

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El anuncio llega tras el amargo recuerdo de su última aparición en julio, cuando se midió a Max Holloway en un combate que duró menos de un asalto y en el que el estadounidense se impuso con claridad, provocando además una grave lesión de rodilla en el excampeón europeo tras cinco años de larga espera para sus seguidores. Pese a aquel revés, el luchador mantiene vigencia contractual con la promotora de Dana White para una última pelea que servirá como su adiós definitivo a la competición.

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La última función de una leyenda de la UFC

En su publicación, McGregor dejó claras sus intenciones de exprimir al máximo el aspecto comercial de su despedida. «Voy a intentar de verdad vender la pelea para la próxima. Mi pelea final. Ver qué números puedo generar. Seguir superando mis propios récords», señaló el excampeón mundial, evidenciando su motivación por volver a acaparar los titulares globales de los deportes de combate tras una etapa marcada por la inactividad y los problemas físicos.

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Por el momento, la directiva de la UFC no ha confirmado quién será el rival que se cruce en el camino del irlandés ni la fecha exacta o la sede que albergará el evento. Sin embargo, las expectativas generadas en torno a su último baile prometen convertir el acontecimiento en uno de los mayores hitos comerciales en la historia de la compañía.

El desafío económico a las grandes estrellas del boxeo

La reacción del luchador responde a una comparativa directa con los datos cosechados por los grandes eventos de boxeo liderados por Canelo Álvarez. El irlandés recordó su capacidad histórica para liderar las listas de venta de pago por visión, ironizando sobre su habilidad para eclipsar a la competencia incluso cuando sus combates coincidían con eventos de magnitud global como las fases finales de la Copa del Mundo.

Con este anuncio, se abre la cuenta atrás para conocer el desenlace de la carrera de uno de los deportistas más mediáticos y controvertidos del siglo XXI. El octágono se prepara así para acoger la última función de una figura que redefinió el marketing y la repercusión económica de las artes marciales mixtas a nivel mundial.