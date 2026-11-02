El encuentro de Segunda División disputado este lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López tuvo que ser suspendido en el tiempo de prolongación de la segunda parte tras un escalofriante encontronazo sobre el césped. En el tramo final del partido, cuando el marcador reflejaba un empate a dos goles, el delantero blanquiazul Jesús de Miguel cayó fulminado e inconsciente al terreno de juego tras recibir una violentísima entrada fuera del área por parte del guardameta visitante Jesús Owono.

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El lance se produjo cuando el atacante tinerfeño perseguía un balón aéreo tras sobrepasar el centro del campo y el portero del equipo del Principado salió a despejar ejerciendo de último defensor, impactando de forma brutal contra el jugador local. Tras la agresión involuntaria, Owono fue expulsado con tarjeta roja directa, mientras los futbolistas de ambos conjuntos pedían con angustia la entrada urgente de las asistencias sanitarias al percatarse de la gravedad de la situación.

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Asistencia médica de urgencia y traslado al Hospital de La Candelaria

Los servicios médicos de ambos clubes atendieron sobre el verde al ariete durante varios minutos antes de proceder a su evacuación en camilla hacia los vestuarios bajo una atmósfera de profunda conmoción en las gradas. Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria como consecuencia del fuerte traumatismo, según confirmaron las asistencias, logrando ser estabilizado en el interior del vehículo medicalizado antes de su traslado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Pese a haber recuperado las constantes vitales gracias a las maniobras de reanimación aplicadas por los sanitarios en el Heliodoro, el futbolista permanece inconsciente. A las puertas del recinto deportivo, cientos de aficionados despidieron el recorrido de la ambulancia entre aplausos de apoyo hacia el delantero del conjunto chicharrero.

Suspensión definitiva del encuentro por decisión arbitral y de los clubes

Ante el impacto emocional sufrido por las dos plantillas y el cuerpo técnico, el colegiado del comité madrileño Pérez Hernández comunicó formalmente a los capitanes y entrenadores la suspensión definitiva del encuentro. La decisión contó con el respaldo absoluto de ambas entidades ante la imposibilidad de reanudar el juego en esas circunstancias.

El estamento arbitral remitirá el acta del encuentro a la Real Federación Española de Fútbol para que el Comité de Competición determine la fecha de reanudación de los minutos finales del partido. Mientras tanto, el mundo del fútbol nacional permanece pendiente del parte médico oficial sobre la evolución clínica del futbolista tinerfeño.